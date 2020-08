NBA: Ξέσπασε μετά την ήττα ο Ντόνοβαν Μίτσελ (video)

Ο γκαρντ των «Μορμόνων» τελείωσε το ματς με 44 πόντους (9/13 τρίποντα!) αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η απόδοσή του δεν στάθηκε αρκετή για να γλιτώσει την ήττα από την ομάδα του.

Μετά το τέλος του ματς και ενώ κατευθυνόταν στα αποδυτήρια, ο Ντόνοβαν Μίτσελ ξέσπασε σε μια καρέκλα και σε ένα στατικό ποδήλατο, μην μπορώντας να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του.

Δείτε το βίντεο:

Donovan Mitchell was not happy after the Game 6 loss ? pic.twitter.com/Xv6luvRITV