NBA: Θρήνος για τον «Black Panther» (photos)

Ο Αμερικανός ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή στα 43 του χρόνια, μετά από μεγάλη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ήταν γνωστός φίλαθλος του μπάσκετ, βρέθηκε στο τελευταίο All Star Game και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με παίκτες. Έτσι, αρκετοί αστέρες του ΝΒΑ, ανάμεσά τους οι Τρε Γιανγκ, Κλέι Τόμπσον, Μπράντλεϊ Μπιλ, Ντόνοβαν Μίτσελ, Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και Γιουσούφ Νούρκιτς, εξέφρασαν τη θλίψη τους, με αναρτήσεις στα social media.

Φυσικά κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει, την στιγμή του, με τον Βίκτορ Ολαντίπο, όταν ο παίκτης των Πέισερς φόρεσε τη μάσκα του Βασιλιά της Wakanda για τον διαγωνισμό καρφωμάτων, στο All Star Game του 2018.

Δείτε τις αναρτήσεις των παικτών του NBA, αλλά και το βίντεο με τον Ολαντίπο:

Shit really made me sad man! Dude made Black Panther while fighting that. Smh you just never know what people are going thru! Give people their flowers while they are here!!!!!