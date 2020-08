NBA: Θύμισε Κόμπι ο Λεμπρόν (photos+video)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς τίμησαν και με το παραπάνω τη βραδιά μνήμης του Κόμπι Μπράιαντ, καθώς έφτασαν στην άνετη νίκη με 135-115, κάνοντας το 3-1 απέναντι στους Μπλέιζερς και πλέον απέχει ένα θετικό αποτέλεσμα από τα ημιτελικά της Δύσης.

Κι όλα αυτά με τον Λεμπρόν Τζέιμς σε τρομερή κατάσταση. Ο «Βασιλιάς» ήταν ασταμάτητος, με 30 πόντους και 10 ασίστ, γράφοντας παράλληλα ιστορία. Κι αυτό γιατί έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς, μετά τον «Black Mamba» που μέτρησε ανάλογη επίδοση σε αγώνα πλέι οφ.

LeBron James becomes the first @Lakers player with 30+ points and 10+ assists in an NBA Playoffs game since Kobe Bryant (May 25, 2010). pic.twitter.com/TjAeQ6Ub5T