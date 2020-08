Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο τραυματίας Ντόντσιτς (video)

Σίγουρα μια τέτοια βραδιά ο Λούκα Ντόντσιτς θα ήθελε να έχει εξελιχθεί διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Να έχει κάνει το ρεκόρ αλλά και παράλληλα να έχει κερδίσει η ομάδα του και να μην έχει τραυματιστεί.

Οι Μάβερικς ηττήθηκαν από τους Κλίπερς με 130-122 αλλά αυτό ήταν το λιγότερο μπροστά στον τραυματισμό του Σλοβένου. Ο οποίος τελικά δεν μοιάζει να είναι και τόσο σοβαρός.

Σε μια αμυντική προσπάθεια πάνω στον Λέοναρντ ο Ντόντσιτς γλίστρησε και γύρισε τον αστράγαλό του, με τέσσερα λεπτά να απομένουν στο τρίτο δωδεκάλεπτο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

«Θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο Λούκα τις επόμενες 36 ώρες. Δεν τραυματίστηκε περαιτέρω, αλλά δεν μπορούσε να κινηθεί όπως πρέπει σε ένα τέτοιο παιχνίδι» είπε ο προπονητής Ρικ Καρλάιλ, ενώ ο ίδιος ο «λαβωμένος» Σλοβένος πρόσθεσε πριν πάει για μαγνητική πως «δεν είναι άσχημα. Ένα μικρό διάστρεμμα. Αύριο θα γνωρίζουμε περισσότερα».

Πάντως, πριν αποχωρήσει τραυματίας, ο Ντόντσιτς είχε προλάβει να καταγράψει το πρώτο triple double της καριέρας του στα playoffs (13 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ) το οποίο μάλιστα έχει και ιστορική χροιά.

Ο Σλοβένος έκανε triple double στην postseason σε ηλικία 21 ετών και 175 ημερών και μόνο ο Μάτζικ Τζόνσον (20 ετών, 238 ημερών) και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς (21 ετών, 113 ημερών) το έχουν κάνει σε μικρότερη ηλικία στην ιστορία του NBA.

Doncic is frustrated after trying to fight through a left ankle sprain. Prayers up ?



He’s out for the rest of the game pic.twitter.com/S8aslvHxbZ