Δεν έφτανε για τους Μπακς ο Αντετοκούνμπο, break οι Μάτζικ (videos)

Με το... αριστερό μπήκαν στα πλέι οφ οι Μιλγουόκι Μπακς, γνωρίζοντας την ήττα με 122-110 από τους Ορλάντο Μάτζικ στον πρώτο αγώνα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 31 πόντους (12/25 σουτ), 17 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34 λεπτά συμμετοχής, ο Χιλ πρόσθεσε 16 πόντους (και 5 ασίστ), αλλά οι υπόλοιποι παίκτες του Μιλγουόκι αποδείχτηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Από τους νικητές ξεχώρισε ο εξαιρετικός Βούτσεβιτς με 35 πόντους (15/24 δίποντα), 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν στο 1-0 της ομάδας του Ορλάντο η συνεισφορά του Φουλτζ με 15 πόντους, 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Στο α΄ μέρος, οι Μάτζικ ξέφυγαν ακόμη και με +17 για να πάνε στα αποδυτήρια, στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με +10 υπέρ τους διαφορά, 62-52. Η άμυνα των Μπακς, όμως... έμπαζε από παντού για το 92-79 στην 3η περίοδο. Αν και ο "Greek Freak" τα έδινε όλα στο παρκέ, η ομάδα του Ορλάντο κατάφερε να κάνει την έκπληξη στον πρώτο αγώνα και οι δύο ομάδες θα βρεθούν εκ νέου τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/8) για το Game 2.

Η σειρά και η πρόκριση στα ημιτελικά της Περιφέρειας κρίνεται στις 4 νίκες (best of seven).

Τα δωδεκάλεπτα: 23-33, 52-62, 79-92, 110-122