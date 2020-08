Τρομερός ο Αντετοκούνμπο, αλλά νικητής ο Ντόντσιτς (videos)

Onsports Team

Μια επική «μονομαχία» ανάμεσα σε δυο από τους καλύτερους Ευρωπαίους που αγωνίζονται αυτή την εποχή στο ΝΒΑ είχε την ευκαιρία να δει τα ξημερώματα ο μπασκετικός πλανήτης. Στη «φούσκα» του Ορλάντο, οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο αντιμετώπισαν τους Μάβερικς του Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σλοβένο να είναι ο νικητής στη μεγάλη σύγκρουση.

Ο «Greek Freak» ήταν στα συνηθισμένα του στάνταρ, έχοντας 34 πόντους και 13 ριμπάουντ σε 33,5 λεπτά συμμετοχής, αλλά ο νεαρός σούπερ σταρ του Ντάλας έκανε… όργια. Ο Ντόντσιτς έκανε triple-double και σε 41,5 λεπτά συμμετοχής είχε 36 πόντους, 14 ριμπάουντ και έδωσε 19 ασίστ!

Το παιχνίδι κρίθηκε στην παράταση όπου οι Μάβερικς επικράτησαν 136-132, έχοντας επίσης κομβικό τον Κρίσταπς Πορζίνγκις με 26 πόντους και 11 ριμπάουντ, την ώρα που στο πλευρό του Γιάννη διακρίθηκε ο Μπρουκ Λόπεζ με 34 πόντους και 7 ριμπάουντ, αλλά και ο Κρις Μίντλετον με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Another solid outing for the Greek Freak.

«Είναι απίστευτο. Παίζει τρομερά. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους. Είναι πολύ ταλαντούχος. Ένας από τους πιο ταλαντούχους που έχω αντιμετωπίσει. Κάνει όλη την ομάδα του να δείχνει καλύτερη και θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Όσο κάνει την ομάδα του καλύτερη, το Ντάλας θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος», σχολίασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τον Λούκα Ντόντσιτς μετά τον αγώνα…

Συνολικά τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA

Πόρτλαντ-ΛΑ Κλίπερς 117-122

Converted the comeback in dramatic fashion.



Highlights from Orlando.

Ντένβερ-Γιούτα 134-132 (παρ.)

Ιντιάνα-ΛΑ Λέικερς 116-111

the prez did it all tonight ?



24 PTS | 6 AST | 5 REB

Μαϊάμι-Φοίνιξ 112-119

Ντάλας-Μιλγουόκι 136-132 (παρ.)

Full highlights from tonight's overtime thriller.

H κατάταξη στις δυο περιφέρειες του ΝΒΑ