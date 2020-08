Ο άνθρωπος που επί 46 χρόνια «υπηρετεί» τους Λος Άντζελες Λέικερς (video+photos)

Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο Μπιλ Μπέρτκα ζει τον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ. Ο γεννημένος στις 8 Αυγούστου 1927 Αμερικανός, είχε μέσα στα χρόνια τον ρόλο του βοηθού, του εκτελεστικού διευθυντή, του σκάουτ και πλέον του συμβούλου και ειδικού βοηθού, τόσο στους Λος Άντζελες Λέικερς όσο και στους Νιού Όρλεανς Τζαζ. Ναι, καλά καταλάβατε, είναι οι Γιούτα Τζαζ μόνο που τότε ήταν σε άλλη πόλη και ο Μπέρτκα πρόλαβε και αυτή την εποχή!

Τα τελευταία 46 χρόνια, ο Μπέρτκα είναι στέλεχος των «λιμνανθρώπων» και παρότι έκλεισε σήμερα 93 χρόνια ζωής, δεν μπορεί να φύγει μακριά από τα παρκέ. Συνεχίζει να είναι στους «κόλπους» των Λέικερς και για αυτό και η ομάδα του Λος Άντζελες του αφιέρωσε αρκετό χώρο στα social media έτσι ώστε να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του.

