Ντοκ Ρίβερς: «Γονάτισα 2 λεπτά και πονάω. Άλλος γονάτισε 8 λεπτά στον λαιμό κάποιου»

Ενδεικτικό είναι ότι μετά το σπουδαίο ματς ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς, ο προπονητής των δεύτερων, Ντοκ Ρίβερς έστειλε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο το δικό του μήνυμα για την αστυνομική βία, που οδήγησε στη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

«Το πιο δύσκολο κομμάτι του παιχνιδιού για μένα ήταν να γονατίσω για δύο λεπτά. Στα δύο λεπτά το γόνατό μου πονούσε.

Σκεφτείτε όμως ότι υπήρξε ένας άνθρωπος που γονάτισε στον λαιμό κάποιου για οκτώ λεπτά… Είναι τρελό αν το σκεφτείς», είπε χωρίς να χρειάζεται να σχολιάσει κάτι άλλο.

Clippers’ Doc Rivers closed his media session with this:



“The hardest part of the game for me was the kneeling for 2 minutes. In 2 minutes my knee is hurting, yet there was a guy who had his knee on someone’s neck for 8 minutes… That’s nuts when you think about it.” pic.twitter.com/3g7OVwRkZU