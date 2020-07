Τα φιλικά παιχνίδια του ΝΒΑ άρχισαν χθες με μεγάλη εντύπωση να κάνει η επιλογή γιγαντοοθόνης με την προβολή οπαδών στο γήπεδο της «φούσκας» στο Ορλάντο.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο απίθανα πλάνα από τον τρόπο διεξαγωγής:

These crowd chants during games are incredible ? pic.twitter.com/i3pqg3vMpd