NBA: Σοκ με Ρόντο στους Λέικερς (video)

Τα προβλήματα δεν εγκαταλείπουν τους Λος Άντζελες Λέικερς. Η ομάδα του Φρανκ Βόγκελ θα πρέπει να καταστρώσει τα πλάνα της, για την επανέναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ, χωρίς τον Ραζόν Ρόντο, κατά τις πρώτες εβδομάδες της δράσης.

Ο έμπειρος γκαρντ έσπασε τον αντίχειρα του δεξιού χεριού του και ως εκ τούτου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί η ζημιά.

Lakers guard Rajon Rondo has suffered a fractured right thumb, will undergo surgery and is expected to miss 6-to-8 weeks.