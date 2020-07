Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ απάντησε στις φήμες που τον σύνδεσαν με τους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Νιου Γιορκ Νικς με ανάρτηση στο twitter.

«Η στάση μου δεν έχει αλλάξει. Οι φήμες είναι αποτέλεσμα της πανδημίας και της έλλειψης περιεχομένου», έγραψε ο σταρ του Πόρτλαντ.

Από τους τελευταίους πιστούς στρατιώτες της κορυφαίς λίγκας του πλανήτη.

My stance ain’t changed. This is a result of a pandemic and lack of content lol. https://t.co/cPJp9wqZH3