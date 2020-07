NBA: 22 Ιουλίου τα πρώτα φιλικά

Ουσιαστικά ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 22 Ιουλίου αν και... φιλικός. Στις 22 Ιουλίου οι Ορλάντο Μάτζικ θα αντιμετωπίσουν τους Λος Άντζελες Κλίπερς, οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς τους Ντένβερ Νάγκετς, οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς τους Μπρούκλιν Νετς και οι Σακραμέντο Κινγκς τους Μαιάμι Χιτ.

Στις 23 Ιουλίου θα δώσουν το πρώτο τους φιλικό και οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με αντιπάλους τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

NBA announces scrimmage schedule for NBA restart



First day of basketball: July 22 ?



Magic vs. Clippers

Wizards vs. Nuggets

Pelicans vs. Nets

Kings vs. Heat pic.twitter.com/xvRMQgnshW