Κόμπι Μπράιαντ: Φόρος τιμής από την πόλη του Λος Άντζελες

Η προσφορά του Κόμπε Μπράιαντ εντός και εκτός παρκέ είχε ιδιαίτερη σημασία για τους Λέικερς, αλλά και όλη την πόλη του Λος Άντζελες.

Ο θρύλος του ΝΒΑ και των Λος Άντζελες Λέικερες, που «έφυγε» εντελώς ξαφνικά από την ζωή τον περασμένο Ιανουάριο, όμως εξακολουθεί να... ζει στις καρδιές όλων.

Στο πλαίσιο αυτό η πολιτεία του Λος Άντζελες θα απονείμει το βραβείο Los Angeles Area Emmy Governors Award, για την προσφορά του, σε φιλανθρωπικό επίπεδο, αλλά και για την έμπνευση που έδωσε σε πολλά παιδιά της «πόλης των αγγέλων».

Kobe Bryant is this year's recipient of the Los Angeles Area Emmy Governors Award in honor of his “philanthropy, community building and inspiration that extended beyond the basketball court." pic.twitter.com/odA7ls2MM2