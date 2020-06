NBA: Μήνυμα κατά του ρατσισμού από Γκομπέρ

Ο Γάλλος σέντερ έγραψε χαρακτηριστικά: «Η φύση το έκανε αυτό δυνατό για έναν λόγο. Είναι πάντα εύκολο να διαλέξεις το μίσος και τον φόβο από την αγάπη και την συμπόνια.Η πραγματικότητα είναι πως εάν θέλουμε αλλαγή, αυτή αρχίζει κοιτάζοντας πρώτα τους εαυτούς μας και κανείς δεν μπορεί να το κάνει μόνος του.

Θέλω τα μελλοντικά παιδιά μου και όλες οι νεότερες γενιές να ζουν σε έναν κόσμο όπου όλοι θα μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ίσοι. Αυτό αρχίζει από την εκπαίδευση και φυσικά κρατώντας ο ένας τον άλλο. Θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε».

Δείτε την ανάρτησή του:

1/2 Nature made this possible for a reason. It’s always easier to choose hate and fear over love and compassion. The reality is if we want change, it starts by all looking into ourselves first, and then come together because no one can do it alone. pic.twitter.com/FjyeZBnQU8