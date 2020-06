Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το συγκλονιστικό μήνυμα για την ισότητα

Καθημερινά, χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στους δρόμους και φωνάζουν για αλλαγή πάνω στο κομμάτι του ρατσισμού και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να... ενώσει την φωνή του μαζί τους.

Ο σταρ των Μπακς κατέβηκε στους δρόμους και συμμετείχε σε διαμαρτυρία με τους συμπολίτες του, ενώ μίλησε και σε όσους ήταν εκεί, τονίζοντας:

«Δεν είναι μόνο οι Μπακς. Μας αφορά όλους. Θέλουμε αλλαγή. Θέλουμε δικαιοσύνη. Αυτό θα κάνουμε. Θα είμαι μαζί σας παιδιά.

Θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν στο Μιλγουόκι και να μην φοβούνται. Δεν θέλω να βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν με νοιάζει η δημοσιότητα. Θέλω απλά να δείτε όλοι ότι είμαι εδώ».

Πρέπει να σημειωθεί πως μαζί του ήταν και τα αδέρφια του, Θανάσης και Άλεξ, ενώ όλοι φορούσαν μπλούζα με το «I can't breathe».

Δείτε εδώ το βίντεο:

“We want change. We want justice.”



Giannis addressing the protesters in Milwaukee



(via @Sam__CT) pic.twitter.com/IIKT5d3uau