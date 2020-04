NBA: Στους Μπουλς ο Καρνισόβας

Σύμφωνα, με τον Adrian Wojnarowski ο νέος αντιπρόεδρος των «ταύρων» θα είναι ο Αρτούρας Καρνισόβας, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν τζένεραλ μάνατζερ των Νάγκετς.

Ο Λιθουανός παράγοντας θα πάρει τη θέση του Τζον Πάξον, ο οποίος είχε το συγκεκριμένο πόστο από το 2003 και πλέον είναι πολύ πιθανό να παραμείνει ως σύμβουλος στην ομάδα του Σικάγου.

Bulls offered the job to Karnisovas earlier this evening, and negotiated the details through the night, sources said. Karnisovas will leave Denver for Chicago after helping Tim Connelly and Josh Kroenke to rebuild the Nuggets into a Western Conference contender. https://t.co/HMtQ2OivGQ