NBA: Θέλουν πίσω τον Λάρκιν (video)

Ο Αμερικανός γκαρντ της Εφές οδηγεί την ομάδα του στην πρώτη θέση της Euroleague και φυσικά, οι επιδόσεις του δεν περνούν απαρατήρητες.

Ο δημοσιογράφος Κιθ Σμιθ του Yahoo έγραψε πως αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον για εκείνον το καλοκαίρι από ομάδες του ΝΒΑ, ενώ τονίζει πως στο συμβόλαιό του υπάρχει opt out για το ΝΒΑ.

Whenever the NBA offseason starts, one player that is expected to receive significant interest is Shane Larkin. Larkin had a dominant season for Anadolu Efes in Turkey this year and has an NBA opt-out for 2020-21. Multiple teams like Larkin as spot-starter/high-end backup PG.