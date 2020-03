Κορονοϊός: Σπουδαία κίνηση από τους παίκτες των Μάβερικς

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του Dallas Morning News, οι παίκτες της ομάδας αποφάσισαν να κάνουν καθημερινά και κατά σειρά δωρεά εκατοντάδες γεύματα σε ανθρώπους που εργάζονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, αλλά και όσους το έχουν ανάγκη.

Χθες ήταν η σειρά του Σεθ Κάρι, ο οποίος αγόρασε 115 γεύματα και τα διέθεσε στους συνανθρώπους του, ενώ θα ακολουθήσουν όλοι οι παίκτες των «Μαβς».

I’m told that EVERY @dallasmavs player has committed to this effort: hundreds of meals each day. Hasn’t been announced, but I was told @kporzee’s turn was today. Quite a team effort. Mavs franchise continues to lead the way in outreach and ideas and truly making a difference. https://t.co/IRHI9oYjx6