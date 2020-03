NBA: Τέλος στα... αυτόγραφα λόγω κορωνοϊού!

Ο σταρ των Μπλέιζερς ενημερώθηκε για κρούσμα στο Όρεγκον και αμέσως ενημέρωσε μέσω Twitter πως θα πάρει μέτρα προφύλαξης για να προστατευτεί.

«Ο κορωνοϊός χτύπησε επίσημα και το Όρεγκον. Να πλένετε τα χέρια σας για 20 ή περισσότερα δευτερόλεπτα και να καλύπτετε το στόμα σας όταν βήχετε. Κάνω και επίσημα ένα διάλειμμα από τα αυτόγραφα μέχρι να υπάρξει νεώτερη ενημέρωση», ανέφερε σχετικά ο έμπειρος γκαρντ.

