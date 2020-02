NBA: Απίθανες επιδόσεις από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ πήρε 16 ριμπάουντ, στη νίκη των Μπακς με 106-126 στην έδρα των Πίστονς, και πέρασε στη δεύτερη θέση των ριμπάουντερ στην ιστορία του Μιλγουόκι.

Ο μοναδικός που βρίσκεται μπροστά από τον «Greek Freak» είναι ο θρυλικός Καρίμ Αμπντού Τζαμπάρ.

Giannis now trails only @kaj33 on the Bucks all-time rebounding list. pic.twitter.com/UYfPLfPA2n