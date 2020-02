Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δήλωση-βόμβα για το μέλλον του (video)

Το καλοκαίρι του 2021 εκπνέει το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς, με τις δυο πλευρές να αναμένεται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από φέτος, προκειμένου να συζητήσουν την πιθανή ανανέωση της συνεργασίας τους, ή αν ο Έλληνας σούπερ σταρ θα μείνει ελεύθερος.

Γι' αυτό το ζήτημα, ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε αν βλέπει κάποια στιγμή στο μέλλον, να γίνεται συμπαίκτης και με τους δυο αδελφούς του, που βρίσκονται στο NBA, τον Θανάση (Μπακς) και τον Κώστα (Λέικερς).

Και... πέταξε τη «βόμβα». «Θα ήταν εκπληκτικό. Προφανώς θα περνούσαμε περισσότερο χρόνο μαζί και σίγουρα θα άρεσε και στη μαμά μου. Πάντως αν μπορούσαμε να βρεθούμε μαζί σε μια ομάδα, στο Μιλγουόκι, στο Λος Άντζελες θα ήταν υπέροχο», είπε.

Giannis was asked if he thought about teaming up with his brothers:



“If we could team up in a team..Milwaukee, LA or whatever that would be awesome.” ? pic.twitter.com/uovhnaOIju