Κόμπι Μπράιαντ: Συγκινημένος ο Σφαιρόπουλος (video)

«Οι στιγμές είναι δύσκολες. Είμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ. Όλος ο κόσμος του μπάσκετ είναι σοκαρισμένος με τα κακά νέα για τον Κόμπι. Η ζωή είναι ανεκτίμητη και πρέπει όλοι μας να είμαστε ευγνώμονες που είμαστε ζωντανοί. Ήταν δύσκολες οι στιγμές ακόμη και στη διάρκεια του αγώνα μας, στον πάγκο και στα αποδυτήρια.

Έχουμε πολλούς Αμερικανούς και παίκτες που έπαιξαν μαζί του ή εναντίον του. Ήταν καλό που δεν χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και συνεχίσαμε να παίζουμε. Τώρα ο καθένας από μας θα προσευχηθεί για τον Κόμπι Μπράιαντ.

Θέλω να κλείσω με κάτι που έλεγε και ο ίδιος: Οι ήρωες πάνε και έρχονται, αλλά οι θρύλοι είναι για πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν θα δεχτώ ερωτήσεις», ήταν τα λόγια του προπονητή της Μακάμπι.

