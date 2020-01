NBA: Παίκτες της εβδομάδας ΝτεΡοζάν και Ρίτσαρντσον

Ο γκαρντ των Σίξερς, αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της εβδομάδας στην ανατολική περιφέρεια. Ο 26χρονος είχε 22,7 πόντους, 3,7 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ/μέσο όρο και οδήγησε την ομάδα της Φιλαδέλφεια σε ρεκόρ 2-1.

Αντίστοιχα, στη δυτική περιφέρεια το βραβείο του κορυφαίου σε αυτό το διάστημα πήρε ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ο οποίος κατέγραψε 29,3 πόντους, 6,5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο/μέσο όρο, με τους Σπερς να έχουν 3 νίκες και μία ήττα.

NBA Players of the Week for Week 12!



East: @J_Rich1 (@sixers)

West: @DeMar_DeRozan (@spurs) pic.twitter.com/U1WgMTUuEh