NBA: Το συγκινητικό μήνυνα του Γιάννη για τον Ντέιβιντ Στερν (video)

Ο Ντέιβιντ Στερν «έφυγε» από τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο το NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αναφέρεται και αυτό στον πρώην Κομισάριο της λίγκας.

«Θέλω να πω τα συλλυπητήριά μου στους δικούς του ανθρώπους γιατί ξέρω τι είναι να χάνεις τον ηγέτη της οικογένειάς σου. Έκανε το παιχνίδι παγκόσμιο δίνοντας μια ευκαιρία σε παίκτες όπως εμένα, ο Λούκα, ο Κούκοτς, ο Γκασόλ και τόσοι άλλοι. Θα λείψει στο παιχνίδι, δεν μπορείς να μιλάς για το ΝΒΑ χωρίς να αναφέρεις τον Ντέιβιντ Στερν.

Ήταν αυτός που είπε το όνομά μου στο ντραφτ και από τότε άλλαξε η ζωή μου και της οικογένειάς μου. Άλλαξε πολλές ζωές. Είχαμε μιλήσει τότε λίγο μαζί, ήξερε ποιος ήμουν, από πού ήμουν και την ιστορία της ζωής μου. Αυτό ήταν πολύ όμορφο», τόνισε ο Greek Freak.

"Once he said my name, my life changed."@Giannis_An34 on @NBA Commissioner David Stern: pic.twitter.com/rWATvzYL0m