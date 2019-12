NBA: Σπουδαία κίνηση από τα αδέλφια Αντετοκούνμπο (video)

Στο πνεύμα των γιορτινών ημερών τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, που προχώρησαν σε ακόμα μια εξαιρετική κίνηση που δείχνει το ήθος και τις αξίες του.

Οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο στο «Racine Correctional Institution» και δώρισαν στους τρόφιμους του ιδρύματος ζευγάρια παπούτσια, στέλνοντας το δικό τους γιορτινό μήνυμα.

Δείτε το παρακάτω βίντεο:

Spread holiday cheer with @Giannis_An34 & @Thanasis_ante43 as they surprised residents of the Racine Correctional Institution with their own #ZoomFreak1's before the @werepjustice game!! pic.twitter.com/039SytoWu5