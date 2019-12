Σε mood γιορτών στο NBA και Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται ανάμεσα στους παίκτες που έχουν προσφέρει τις ωραιότερες φάσεις σε αγώνα ανήμερα των Χριστουγέννων.

Δείτε το βίντεο:

Best #NBAXmas Plays Of The Decade!

pic.twitter.com/ek8XEp7IOn