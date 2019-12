NBA: Έτοιμος για τη... μάχη των Χριστουγέννων ο Αντετοκούνμπο (video)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ και MVP του NBA, περιέγραψε τις σκέψεις του αναφορικά με το γεγονός πως θα αγωνιστεί σε μια τόσο ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας πως θα απολαύσει ο κόσμος το παιχνίδι.

«Είναι πάντα πολύ όμορφο να παίζεις τα Χριστούγεννα. Ήμουν σε θέση να παίξω πέρυσι το πρώτο παιχνίδι μου ανήμερα των Χριστουγέννων. Κερδίσαμε το παιχνίδι, ήταν και η οικογένειά μου εκεί. Ήταν διασκεδαστικό. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω κόντρα στους Σίξερς. Θα είναι διασκεδαστικό παιχνίδι και ο κόσμος θα μπορέσει να το απολαύσει», ήταν τα λόγια του ηγέτη των Μπακς.

"It's always exciting to play on Christmas Day!"



