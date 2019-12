Αντετοκούνμπο: «Τα Χριστούγεννα θα μας δει όλος ο κόσμος»

«Μου έχουν πει ότι τα Χριστούγεννα παίζουν οι καλύτερες ομάδες. Όλος ο κόσμος θα βλέπει τον αγώνα, θα είναι ωραίο να εκπροσωπήσουμε τις ομάδες μας, το μπάσκετ, την Λίγκα», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας σουπερ-σταρ του Μιλγουόκι και πρόσθεσε.

«Οι Σίξερς παίζουμε γρήγορα, σουτάρουν, έχουν έναν από τους καλύτερους ψηλούς του ΝΒΑ, τον Τζοέλ Εμπίιντ. Εμείς με την ήττα από τους Μάβερικς, πήραμε το... μάθημα μας, είδε τι πρέπει να κάνουμε, να παίζουμε πιο δυνατά. Να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο, ότι θα μας δώσουν τον αγώνα, αλλά πρέπει να πάμε να τον... κερδίσουμε».

"You're told the best teams play on Christmas... It's good to represent our team and the city of Milwaukee on Christmas." pic.twitter.com/cTpFQMF4tF