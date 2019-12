NBA: Η σπουδαία χειρονομία του Γιάννη Αντετοκούνμπο (video)

Συγκεκριμένα, αφού τελείωσε το παιχνίδι με τους Χόρνετς, κάποιοι φίλοι των Μπακς περίμεναν τον Αντετοκούμπο στο δρόμο του για τ' αποδυτήρια και αυτός ανταπέδωσε την αναμονή, σε αυτόν που έδειχνε να το έχει περισσότερη ανάγκη.

Ο Αντετοκούνμπο έβγαλε τα παπούτσια του και τα χάρισε σε ένα νεαρό φίλο των Μπακς, που πάσχει από σύνδρομο Down και το βίντεο, έχει ξεχωριστή συναισθηματική αξία.

Δείτε τη στιγμή στο παρακάτω βίντεο:

THIS is why we play!!@Giannis_An34 gifts his game worn shoes to a lucky fan after the WIN!!#FearTheDeer pic.twitter.com/Q4uJSQzzht