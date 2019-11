NBA: Επιβεβαίωση για Άντονι!

Η μεγάλη επιστροφή του Καρμέλο Άντονι, ο οποίος ήταν χωρίς δουλειά μέχρι πρότινος, στην αγωνιστική δράση είναι γεγονός, καθώς όπως επιβεβαίωσε ο Τέρι Στοτς ο πολύπειρος φόργουορντ θα ενσωματωθεί στην ομάδα του Πόρτλαντ την προσεχή Τρίτη (19/11).

Συγκεκριμένα, η αποστολή της ομάδας θα είναι στη Νέα Ορλεάνη, αλλά είναι άγνωστο αν ο Άντονι θα χρησιμοποιηθεί στο ματς με τους Πέλικανς (20/11), είτε στα επόμενα εκτός έδρας που ακολουθούν με Μπακς, Καβαλίερς και Μπουλς.

Coach Stotts also confirmed that Carmelo Anthony will be joining the Trail Blazers in New Orleans on Tuesday.