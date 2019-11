NBA: Σοκ στους Σέλτικς με Χέιγουορντ! (videos+photos)

Αποτέλεσε έναν από τους πιο άτυχους παίκτες στο NBA τα τελευταία χρόνια, καθώς στο ντεμπούτο του με τους Μπόστον Σέλτικς, όταν από πολλούς ήταν ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου, ο Γκόρντον Χέιγουορντ διέλυσε το πόδι του, με αποτέλεσμα να χάσει όλη τη σεζόν 2017-2018.

Πλέον, ο φόργουορντ της Βοστώνης έχει γυρίσει πιο δυνατός από ποτέ, όμως πριν από λίγες μέρες, είχε ξανά ραντεβού με την ατυχία.

Σε μια ανύποπτη φάση στο παιχνίδι των Σέλτικς με τους Σπερς στο Σαν Αντόνιο, ο 29χρονος «τράκαρε» σε σκριν του ΛαΜάρκους Όλντριτζ, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο αριστερό του χέρι.

Αμέσως ο Χέιγουορντ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και υπολογίζεται πως θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

#NEBHInjuryReport Gordon Hayward underwent successful surgery today to repair a fourth metacarpal fracture in his left hand. The injury occurred during Saturday night’s game against the San Antonio Spurs.⁰

He is expected to return to play in approximately 6 weeks.