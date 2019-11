NBA: Σπάει κάθε ρεκόρ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! (photos+videos)

Με... φόρα ξεκίνησε και τη φετινή σεζόν στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο MVP της περσινής regular season και σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς δείχνει πιο αποφασισμένος από ποτέ να οδηγήσει την ομάδα του, στην κορυφή.

Και για να το πετύχει αυτό, ο «Greek Freak» έχει βαλθεί να διαλύσει κάθε ρεκόρ που υπάρχει στο «μαγικό κόσμο» του NBA. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το NBA.com/Stats, ο Γιάννης έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που ξεκινάει τα πρώτα έξι ματς με +150 πόντους (160 ως τώρα), +80 ριμπάουντ (83) και +40 ασίστ (46)!

? @Giannis_An34 has totaled 160 PTS, 83 REB and 46 AST in six games this season.



No other player in @NBAHistory has ever totaled 150 PTS, 80 REB and 40 AST in the first six games of a season. #FearTheDeer pic.twitter.com/8ZJyPhfs4r