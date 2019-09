Αντετοκούνμπο: «Πρωτάθλημα και χωρίς το δικό μου τρίποντο» (video)

«Ο λόγος που κέρδισα το βραβείο του MVP είναι ότι κερδίσαμε 60 παιχνίδια και άλλαξε η νοοτροπία της ομάδας. Επίσης υπάρχουν πολλοί που λένε ότι αν ο Γιάννης δεν έχει τρίποντο δεν θα γίνει ποτέ ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος. Κέρδισα το βραβείο του MVP. Χωρίς τρίποντα. Έτσι;» ανέφερε αρχικά ο Έλληνας σούπερ σταρ και συνέχισε:

«Μπορούμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και χωρίς να σουτάρω τρίποντα. Όμως θέλω να έχω και το τρίποντο. Φέτος είχα βελτιωθεί και όσο περνούσε η σεζόν σούταρα και καλύτερα. Έτσι γίνεται πιο εύκολο το παιχνίδι μου και ταυτόχρονα κάνω πιο εύκολο το παιχνίδι των συμπαικτών μου».

Και κατέληξε: «Γιατί να μην κερδίσω πάλι το βραβείο του MVP; Πάντα είναι στόχος. Αν παίξουμε και πάλι καλό μπάσκετ και κερδίζουμε παιχνίδια μπορεί να συμβεί ξανά».

"Hopefully next year we can win the BIGGER trophy!!"#FearTheDeer pic.twitter.com/sQ0zE91WmV