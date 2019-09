NBA: Σενάρια για Γουόριορς και Αντετοκούνμπο! (videos)

Αποτελεί τον MVP του καλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο και προφανώς όλοι ασχολούνται μαζί του. Ο λόγος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που απολαμβάνει της καθολικής αποθέωσης και οι συζητήσεις για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν.

Το ερχόμενο καλοκαίρι, οι Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να προσφέρουν στον «Greek Freak» το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA, ύψους 247 εκατ. δολαρίων για 5 χρόνια. Και κάπου εδώ έρχεται το ESPN να βάλει… φωτιά, λέγοντας πως δεν θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη η παραμονή του Γιάννη στο Μιλγουόκι.

Giannis (@Giannis_An34) to the Warriors could happen in the summer of 2021. ?#NBATwitter #NBA #Warriors pic.twitter.com/IaD0eJcZ9v