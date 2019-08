Ζωγραφιά της φανέλας του Giannis με την ελληνική σημαία (photo)

Η αγάπη του κόσμου του Μιλγουόκι και όχι μόνο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι απίστευτη. Ο Giannis αναδείχτηκε MVP στο φετινό NBA και κέρδισε ακόμα μεγαλύτερη φήμη, με τους φίλους των Μπακς να εκφράζουν με κάθε τρόπο την λατρεία τους στο πρόσωπό του.

Ένας φαν του Έλληνα φόργουορντ ζωγράφισε, σε μια θέση πάρκινγκ, την ελληνική σημαία και τη φανέλα του Αντετοκούνμπο. Τη σχετική φωτογραφία πόσταρε στα social media, ο αδελφός του δημιουργού, ζητώντας από Μπακς και Αντετοκούνμπο να του δείξουν λίγη αγάπη.

Δείτε την ανάρτηση…

Hey @Bucks and @Giannis_An34 can my brother get some love for all the hard work he put into painting his parking space? #Bucks #GreakFreak #MVP pic.twitter.com/gIwzdfUBlR