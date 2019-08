NBA: Στους Γκρίζλις και επίσημα ο Γκούντουριτς (video+photos)

Ο Σέρβος γκαρντ αφήνει την Φενέρμπαχτσε και την Euroleague και ετοιμάζεται για το μεγάλο άλμα στην καριέρα του.

Οι Μέμφις Γκρίζλις δίνουν την ευκαιρία στον Γκούντουριτς να δείξει τις ικανότητές του και στον «μαγικό κόσμο» του NBA, ο οποίος θα βρει και αρκετούς συμπατριώτες του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Την περασμένη σεζόν, ο Σέρβος γκαρντ με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε 9.4 πόντους μέσο όρο στη Euroleague και 47.7% τρίποντα.

JUST ANNOUNCED: We have signed Marko Gudurić to a multi-year contract.



