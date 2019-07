NBA: Προς Λέικερς ο Αντετοκούνμπο! (photos+video)

Όπως αναφέρει το sportando.com, οι Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ντάλας Μάβερικς.

Με αυτό τον τρόπο, η οικογένεια Αντετοκούνμπο θα έχει τρεις εκπροσώπους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, μετά τον «Greek Freak» και τον Θανάση που θα φορέσουν τη φανέλα των Μπακς.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Κώστας Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε 2 συμμετοχές με τους Μάβερικς, ενώ είχε καλή παρουσία στη G-League με τη φανέλα των Texas Legends.

Συγκεκριμένα, σε 40 παιχνίδια είχε 10,6 πόντους και 6,2 ριμπάουντ.

Kostas Antetokounmpo — the younger brother of NBA MVP Giannis Antetokounmpo — heads to the Lakers on a two-way deal. https://t.co/zpdgRZaedj