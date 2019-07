Φέτος, ο Μέισον μέτρησε 38 συμμετοχές με την ομάδα του Σακραμέντο, έχοντας κατά μέσο όρο 5,1 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ.

Guard Frank Mason III has agreed to a two-way NBA contract with the Milwaukee Bucks, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.