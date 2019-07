Στους Μπακς ο Κόρβερ (photos)

Οι άνθρωποι των «ελαφιών» τα βρήκαν σε όλα με τον βετεράνο σούτινγκ γκαρντ και βάζουν πλέον στη μηχανή τους, έναν ακόμα εξαιρετικό σουτέρ τριών πόντων.

Free agent Kyle Korver has agreed to a one-year deal with the Milwaukee Bucks, agent Jeff Schwartz of @excelsm tells ESPN.