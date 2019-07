Μιλγουόκι Μπακς: «Ελάφι» και ο Θανάσης (videos)

Στους Μιλγουόκι Μπακς θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, με την ομάδα του NBA να τον ανακοινώνει και επίσημα. Ο 26χρονος φόργουορντ, που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, θα είναι συμπαίκτης με τον αδελφό του και MVP του περσινού πρωταθλήματος.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δοκιμάζει την τύχη του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, καθώς την περίοδο 2015-16 είχε αγωνιστεί στους Νιου Γιορκ Νικς, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό.

«Μιλγουόκι δεν μπορώ να περιμένω», είχε γράψει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στα social media, ενώ στο πρώτο του μήνυμα προς στους φίλους της ομάδας είπε: «Γεια σας. Ο Θανάσης είναι εδώ. Είναι υπέροχο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Θα σας δω σύντομα».

Οι Μπακς στην επίσημη ιστοσελίδα τους τους έκαναν εκτενή αναφορά στην καριέρα του Θανάση Αντετοκούνμπο, στην καριέρα του στον Παναθηναϊκό: «το 2018-19, κατά μέσο όρο 4,9 πόντους και 2,5 ριμπάουντ σε 55 αγώνες (13 εκκινήσεις) τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην EuroLeague, ενώ ονομάστηκε «The Most Spectacular Player» για την περίοδο 2017-18. Πριν από αυτή, έπαιξε μία σεζόν με την Ανδόρα της Liga ACB της Ισπανίας, όπου κατά μέσο όρο 7,8 πόντους και 3,8 ριμπάουντ σε 34 παιχνίδια (8 εκκινήσεις)».

Οι Μπακς ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους με τον Θανάση, δημοσίευσαν βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του στο ΝΒΑ.

