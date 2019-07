Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συνεχίζει να σαρώνει τα βραβεία (photos+video)

Δεν σταματούν οι διακρίσεις και τα βραβεία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να απολαμβάνει την καθολική αποθέωση από όλο τον κόσμο.

Αυτή τη φορά ο «Greek Freak» αναδείχθηκε κορυφαίος άνδρας αθλητής της χρονιάς στις ΗΠΑ, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε σπουδαίους αθλητές διάφορων αθλημάτων.

Στην ίδια τελετή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέκτησε και το βραβείο του κορυφαίου παίκτης της σεζόν στο ΝΒΑ, φτάνοντας τις τρείς διακρίσεις για φέτος μετά και τα βραβείο του MVP του καλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Αναλυτικά όσα είπε κατά τη βράβευσή του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Αυτό που θα κάνω δεν θα είναι όπως η ομιλία μου για το βραβείο του MVP. Δεν θα κλάψω σήμερα. Σαν παιδί, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα κρατάω στα χέρια μου ένα βραβείο όπως το ESPY. Αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου, πράγματα όπως η βράβευση μπορούν να συμβούν», ανέφερε και συνέχισε:

«Ευχαριστώ τον Θεό, πάντα, γιατί με ευλόγησε με το απίστευτο ταλέντο και με έβαλε σε αυτή την θέση να είμαι πετυχημένος. Χωρίς αυτόν δεν θα βρισκόμουν εδώ, να κάνω αυτό που αγαπώ και να εκπληρώνω τα όνειρά μου. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, την μητέρα μου, τα αδέρφια μου, τον πατέρα μου, την κοπέλα που βρίσκονταν δίπλα μου και με υποστήριζαν μέσα στην σεζόν. Σας αγαπώ μέχρι θανάτου. Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν να φτάσω ως εδώ, τους συμπαίκτες μου, το Μιλγουόκι. Την χώρα μου και τους φαν. Μακάρι να συνεχίσω έτσι και να έρθουν περισσότερα».

Another #ESPYS for the Greek Freak!



He racks up both Best NBA Player and Best Male Athlete ? pic.twitter.com/vPZkCC5rDa