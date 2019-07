Επίσημη η «βόμβα»: Υπέγραψε στους Κλίπερς ο Λέοναρντ! (photos&vid)

Οι Κλίπερς ολοκλήρωσαν και τυπικά το deal της χρονιάς με τον Κογουάι Λέοναρντ. Ο MVP των τελικών του NBA υπέγραψε το συμβόλαιο του το οποίο θα του αποφέρει 103 εκατ. δολάρια για τρία χρόνια.

Ο Λέοναρντ υπέγραψε max συμβόλαιο και ίδιας διάρκειας με αυτό του Πολ Τζορτζ που επίσης μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να διεκδικήσουν μαζί το πρωτάθλημα τη νέα σεζόν.

Kawhi Leonard has signed his Los Angeles Clippers contract — a three-year, $103M maximum contract with a player option in the third season, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.