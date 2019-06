NBA: Κλείνει στους Νετς ο Ίρβινγκ!

Έτοιμοι για την ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφική κίνησης είναι οι Μπρούκλιν Νετς, καθώς μετά από αρκετό καιρό συζητήσεων, βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του Καϊρί Ίρβινγκ!

Ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε ελεύθερος από τους Μπόστον Σέλτικς και φαίνεται πως δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η συμφωνία, ο Ίρβινγκ θα έχει λαμβάνειν 141 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια σε μάξιμουμ συμβόλαιο, ενώ με αυτό το deal είναι πολύ πιθανό να φύγει για τους Λέικερς, ο Ντ' Άντζελο Ράσελ.

Free agent Kyrie Irving is meeting with the Brooklyn Nets in New York on Sunday and both sides are motivated to move quickly toward reaching a 4-year, $141M deal, league sources tell ESPN.