NBA: Μοναδικό επίτευγμα από τον Αντετοκούνμπο (photo)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί τον MVP για τη σεζόν 2018-2019 στο NBA και με το βραβείο αυτό έγραψε ιστορία.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας σούπερ σταρ έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του καλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο που κατακτά το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη και στη συνέχεια εκείνο του MVP!

Ο ίδιος, μάλιστα, στις δηλώσεις του μετά την ανάδειξή του σε πολυτιμότερου παίκτη στο NBA τόνισε πως επόμενος στόχος του είναι το πρωτάθλημα με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Giannis has been on a mission. ??#NBAAwards pic.twitter.com/aNt9qkyxil