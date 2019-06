NBA: Οι Μπακς… τρελάθηκαν με τον MVP Γιάννη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP του NBA και οι Μιλγουόκι Μπακς δημοσίευσαν μια… σειρά από αφιερώματα στον Έλληνα σούπερ σταρ.

Δείτε τις… λίγες αναρτήσεις των «ελαφιών» για τον MVP του NBA.

The Greek Freak is THE MVP!! #NBAAwards pic.twitter.com/cJ2zsPllDB — Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Ιουνίου 2019

"This is just the beginning. My goal is to win a championship. I'm going to do whatever it takes to make that happen." pic.twitter.com/L0Q3WD0cl2 — Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Ιουνίου 2019

M V P pic.twitter.com/vRva9C3zrM — Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Ιουνίου 2019

All smiles from the MVP ?#NBAAwards pic.twitter.com/UWZgzHWtg5 — Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Ιουνίου 2019