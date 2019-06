NBA: Ξέσπασε ο πατέρας Μπολ για την ανταλλαγή των Λέικερς (video+photos)

Ο Λαβάρ Μπολ, πατέρας του Λόνζο Μπολ είχα απασχολήσει αρκετά την κοινή γνώμη με τις απίθανες τοποθετήσεις του για τους γιους του, αλλά και τα ξεσπάσματά του μπροστά στον τηλεπτικό φακό.

Τον τελευταίο καιρό είχε ηρεμήσει αρκετά, όμως η ανταλλαγή των Λέικερς με του Πέλικανς που φέρνει τον Άντονι Ντέιβις στο Λος Άντζελες και τον γιο του στη Νέα Ορλεάνη έφερε νέο ξέσπασμα στην επιφάνεια.

«Το εγγυώμαι. Θα είναι η χειρότερη κίνηση στην ιστορία των Λέικερς και δεν θα κερδίσουν ποτέ άλλο πρωτάθλημα», ήταν η ξεκάθαρη τοποθέτηση του Μπολ, που έδειξε ξεκάθαρα την αντίθεσή του σε αυτή την κίνηση.

LaVar Ball on the Lakers trading Lonzo Ball: ‘I guarantee... it will be the worst move the Lakers ever did in their life and they will never win another championship. Guarantee it.” pic.twitter.com/Q1pxopsEdP