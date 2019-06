NBA: Ψάχνουν τον επόμενο οι Λέικερς (photos)

Άνοιξε η όρεξη των Λος Άντζελες Λέικερς. Αφού έγινε γνωστό πως οι «λιμνάνθρωποι» απέκτησαν μέσω ανταλλαγής τον Άντονι Ντέιβις είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν μια σπουδαία τριάδα μαζί και με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Συγκεκριμένα στο στόχαστρο των Λέικερς βρίσκεται ο Κέμπα Γουόκερ. Ο ηγέτης των Σάρλοτ Χόρνετς έχει... γυαλίσει στο μάτι της διοίκησης των Λέικερς, που θα ήθελε να τον κάνει δικό της, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει πως θα θυσίαζε τις προσωπικές του απολαβές προκειμένο να μείνει στη Σάρλοτ.

Σε κάθε περίπτωση, ο σύλλογος αναμένεται να προσεγγίσει τον Ουόκερ, στην προσπάθεια να βρει τον κατάλληλο παίκτης, που θα δημιουργήσει μια πανίσχυρη ομάδα, ικανή να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή.

