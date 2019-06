NBA: Έριξαν «βόμβα» οι Λέικερς! (photos)

Μια σπουδαία κίνηση που τους ισχυροποιεί σε μεγάλο βαθμό για τη νέα σεζόν πραγματοποίησαν οι Λος Άντζελες Λέικερς. Οι «λιμνάνθρωποι» έφτασαν σε συμφωνία με τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς για την απόκτηση του Άντονι Ντέιβις!

Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης θα αποκτήσει μέσω της ανταλλαγής τους Λόνζο Μπολ, Μπράντον Ίνγκραμ και Τζος Χαρτ, καθώς και τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο ντραφτ, ανάμεσά τους και το φετινό νούμερο 4.

Ο All Star πάουερ φόργουορντ/σέντερ διεκδικείτο επίσης από τους Σέλτικς, ενώ ενδιαφέρον για τον «φρύδια» είχαν επίσης δείξει οι Νετς και οι Κλίπερς.

Η συμφωνία δεν μπορεί να επισημοποιηθεί πριν την 1η Ιουλίου, ενώ υπενθυμίζεται πως ο ατζέντης του Άντονι Ντέιβις είναι ο ίδιος με του Λεμπρόν Τζέιμς, γεγονός σημαντικό στην εξέλιξη της υπόθεσης.

