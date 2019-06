NBA: Σοκ στους Γουόριορς με Τόμπσον!

Η ατυχία δεν λέει να αφήσει τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς! Μετά τον Κέβιν Ντουράντ και τη ρήξη αχιλλείου που υπέστη στον 5ο τελικό, ήρθε η σειρά του Κλέι Τόμπσον!

Ο 29χρονος γκαρντ τραυματίστηκε στο γόνατο στον 6ο και τελευταίο τελικό του NBA, είχε ήδη σκοράρει 30 πόντους και όπως γνωστοποίησε ο ατζέντης του Γκρεγκ Λόρενς, υπέστη ρήξη χιαστού!

Πρόκειται για μία απίστευτα τραγική εξέλιξη τόσο για τον ίδιο τον παίκτη, που το φετινό καλοκαίρι θα υπέγραψε maximum συμβόλαιο ως ελεύθερος.

Golden State’s Klay Thompson has suffered a torn ACL in his left knee, his agent Greg Lawrence tells ESPN.