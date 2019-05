NBA: Εκτός πρώτου τελικού ο Ντουράντ!

Με μια μεγάλη απώλεια θα αντιμετωπίσουν τους Τορόντο Ράπτορς οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων, για τους τελικούς του NBA.

Όπως επιβεβαίωσε και ο Στιβ Κερ, ο Κέβην Ντουράντ δεν έχει ξεπεράσει το πρόβληματα τραυματισμού που αντιμετωπίζει από τη σειρά με τους Μπλέιζερς και μάλιστα, είναι αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να μην ταξιδέψει καθόλου στον Καναδά.

Από την άλλη, ο ΝτεΜάρκους Κάζινς έχει αρκετές πιθανότητες να αγωνιστεί απέναντι στους Ράπτορς. Οι τελικοί ξεκινούν τα ξημερώματα της ερχόμενης Πέμπτης.

Steve Kerr says Kevin Durant is officially “out” for Game 1 of the NBA Finals, Warriors haven’t decided whether he’ll even make the trip to Toronto. DeMarcus Cousins’ status is “questionable.”